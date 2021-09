Morto Art Metrano, il tenente Mauser di ‘Scuola di polizia’

L’attore statunitense Arthur “Art” Metrano, conosciuto per il ruolo dello spietato tenente di polizia Ernie Mauser in due film della serie comica “Scuola di polizia”, è morto per cause naturali nella sua casa di Aventura, in Florida, all’età di 84 anni. Nato a New York il 22 settembre 1936, aveva iniziato la carriera come comparsa in tv agli inizi degli anni ’60, recitando poi in numerose parti secondarie in serie e telefilm.

Al cinema si affermò con il film “Un duro al servizio della polizia” (1973) di Gordon Douglas, seguito da “L’uomo più forte del mondo” (1975) di Vincent McEveety. Come attore comico si distinse per un ruolo in “La pazza storia del mondo” (1981) di Mel Brooks, ottenendo il grande successo interpretando il perfido e leccapiedi tenente e comandante Mauser in “Scuola di polizia 2 – Prima missione” (1985) e “Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare” (1986).