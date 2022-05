(Adnkronos) – E’ morto Ciriaco De Mita. Ex premier e segretario della Dc, aveva 94 anni. Deceduto questa mattina presto, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

“Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull’apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi”, scrive Enrico Letta in un post su Twitter.