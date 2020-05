Morto Ezio Bosso, era malato da tempo: il celebre pianista e direttore d’orchestra aveva 48 anni

E’ morto a 48 anni Ezio Bosso, il celebre pianista e compositore d’orchestra che ha fatto sognare con le sue note. Con la sua passione. Ha incantato per anni, anche quando una malattia neurodegenerativa gli impediva di farlo senza sofferenze.

Dopo la fine del lockdown avrebbe voluto mettersi al sole e abbracciare un albero, non gli sarà possibile. Se ne è andato nella sua casa di Bologna, il motivo del decesso è ancora da accertare. Ezio Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971, si è fatto strada nel mondo della musica fino a calcare i palchi più importanti del mondo.

La malattia di Ezio Bosso

Dal 2011 Bosso conviveva con una malattia neurodegenerativa diagnosticata dopo un’operazione per un tumore al cervello. Si pensò subito alla Sla, ma nonostante la malattia di cui soffrisse provocava una degenerazione pressoché identica a quella della sclerosi laterale amiotrofica, si trattava di un’altra malattia autoimmune.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il pianista e compositore parlava così della sua malattia: “ Un incidente, un terremoto, una storia. La mia storia. Noi siamo composti da storie, e non ci sono storie belle o brutte. Però hanno dei colori: possono essere tristi, disperate, allegre. Quello che bisogna evitare sono le storie noiose. Il mio disagio è per me occasione di non annoiarmi mai”.