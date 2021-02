Morto il medico che curò Navalny. Borrell vola a Mosca, il ministro degli Esteri russo: “Ue inaffidabile”

In una situazione tutta ancora da chiarire, è morto in Russia il medico che ha curato Alexey Navalny dopo l’avvelenamento. Aveva 55 anni. Nel frattempo l’alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, è volato a Mosca per una delicata missione diplomatica. Da giorni le principali città russe sono teatro di manifestazioni, represse duramente dalle forze dell’ordine, a sostegno di Navalny, nemico numero uno di Vladimir Putin, condannato il 3 febbraio a due anni e mezzo di carcere. Una vicenda fortemente criticata da Bruxelless, che sta valutando possibili nuove sanzioni verso il Cremlino. “L’unione europea è un partner inaffidabile”, commenta il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Con queste premesse, per Borrell si prevede una partenza in salita nei colloqui.