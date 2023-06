Morto in un incidente motociclistico Treat Williams, l’attore aveva 71 anni

(Adnkronos) – Treat Williams è morto in un incidente motociclistico. L’attore aveva 71 anni. A dare la notizia, come si legge su Abc News, la famiglia. Noto per aver recitato nel musical ‘Hair’ di Milos Forman e in ‘1941 – Allarme a Hollywood’ di Steven Spielberg, entrambi del 1979, e più di recente nella celebre serie tv ‘Everwood’.

Williams era nato il 1° dicembre del 1951 a Stamford, nel Connecticut. Secondo quanto riferito dal suo agente, Barry McPherson, un’automobile gli ha tagliato la strada. Sono comunque in corso indagini sull’accaduto.

“È con grande tristezza che comunichiamo che il nostro amato Treat Williams è deceduto questa notte a Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente in moto”, si legge nel comunicato diffuso dai familiari. “Come potete immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento”, aggiungono.

La Polizia di Stato del Vermont ha dichiarato che Williams è rimasto gravemente ferito a Dorset intorno alle 16:53 di lunedì, quando un SUV Honda ha svoltato di fronte a lui, provocando una collisione che lo ha sbalzato dalla sua moto Honda del 1986. Portato all’Albany Medical Center di Albany, New York, è stato dichiarato morto, ha dichiarato la polizia di Stato. E’ in corso un’indagine sulla collisione, ha dichiarato la polizia.

Williams è stato recentemente ospite di “We Own This City” della HBO, un dramma sulla corruzione a Baltimora che è stato trasmesso e trasmesso in streaming questa primavera. Nel 2016 ha interpretato il personaggio principale nel film “The Congressman”, uscito nelle sale e in streaming.

Nato il 1° dicembre 1951 a Stamford, nel Connecticut, ha recitato complessivamente in più di 70 film, tra i quali 'La notte dell'aquila' (1976) di John Sturges, 'C'era una volta in America' (1984) di Sergio Leone, '127 ore' (2010) di Danny Boyle. Era stato candidato a tre Golden Globe.

A inizio carriera la sua vera svolta è stata il ruolo di George Berger, il personaggio hippie del regista Miloš Forman, nel film cult ‘Hair.