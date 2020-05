Morto Joseph Perfection, ex Primavera della Roma: un arresto cardiaco lo ha stroncato a 21 anni

Lutto nel mondo del calcio: è morto nella serata di ieri Joseph Perfection, giovane calciatore con un passato nella Roma Primavera allenata da Alberto De Rossi. La sua storia è nota perché il giovane era arrivato dal Camerun con la promessa del suo agente di avviarlo alla carriera di calciatore professionista, per poi abbandonarlo a Termini nel giorno del suo arrivo.

Un arresto cardiaco lo ha strappato alla vita nella città che lo ha accolto come calciatore. Ha iniziato a muover i primi passi in una squadra di rifugiata, un’amichevole contro la Roma gli ha permesso di mettere in mostra le sue qualità, tanto che i giallorossi lo portarono in Primavera. Firmò il primo contratto professionistico a 18 anni, continuando poi la carriera nel Vicenza e nel Cluj, prima del malore che lo ha colpito ieri.