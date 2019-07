Morto Luca Casalucci, in arte ‘DJ Shakespeare’: il saluto dei social

Prima di addormentarsi aveva postato una delle sue canzoni preferite: Raised on rock, degli Scorpions. L’ultimo ascolto prima di spegnersi nel sonno. È morto nella notte Luca Casalucci, noto Dj conosciuto come ‘Dj Shakespeare’ o più semplicemente ‘Dj Shake’. A trovarlo sono stati i famigliari all’interno della sua abitazione Musile di Piave.

Luca Casalucci aveva 39 anni, era un famoso Dj conosciuto principalmente tra la Marca e il Veneziano, dove si esibiva nei suoi show notturni che attiravano migliaia di persone pronte a ballare la sua musica. Ancora da accertare i motivi della morte, anche se i primi accertamenti hanno fatto ipotizzare ad un malore.

Dj Shake, i messaggi del web

Tantissimi i messaggi che hanno invaso la pagina di Luca, a cui hanno dedicato un pesniero amici e conoscenti: “Sei stato una grande persona, un grande amico. Abbiamo lavorato per i più bei locali del nord Italia. Quante risate, quanto tempo, quanti messaggi. Ci siamo sentiti ieri, ti preoccupavi per come stavo, come fanno i veri amici. Mi mancherai sempre”, ricorda Alessandro, una delle tante persone legate a Dj Shakespeare.