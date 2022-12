Morto Sinisa Mihajlovic, l’omaggio della politica: i messaggi di Meloni, Salvini, Renzi

(Adnkronos) – Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Enrico Letta a Matteo Renzi, da Carlo Calenda a Giuseppe Conte. La politica italiana rende omaggio a Sinisa Mihajlovic, morto oggi all’età di 53 anni. L’allenatore ed ex calciatore serbo, ricoverato da alcuni giorni a Roma, era malato di leucemia. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2019. “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo”, le parole di Salvini sui suoi canali social, dove posta una foto assieme al campione. “Se ne va un amico – aggiunge – una persona seria, una persona buona e generosa, un combattente che non aveva paura di dire ciò che pensava. Mai. Se ne va un papà, un marito, un nonno, che lascia in eredità un enorme patrimonio di affetto e di amore, a partire dalla sua splendida famiglia e da tutto il popolo dello Sport. Ci mancherai, tanto. Anzi, sarai sempre con noi”.

“Un grande uomo, un grande combattente. Lo ricorderemo come uno dei più forti giocatori serbi che hanno giocato in Italia. Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sinisa, riposa in pace”, scrive in un tweet il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Tristezza. Ammirazione. Rispetto. Ci lascia un grande. #ciaoSinisa #Mihajlovic”, il messaggio del segretario del Pd, Enrico Letta.

“Ciao Mister. Grazie per il coraggio che ci hai insegnato e per la forza che hai trasmesso. Un pensiero commosso alla tua famiglia, un pensiero a chi combatte contro la leucemia. E una preghiera. #Sinisa”, scrive Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “Riposi in Pace. Un uomo coraggioso e tenace. Ci mancherà”, le parole di Carlo Calenda, leader di Azione.

“Sinisa Mihajlovic ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del calcio. Sentite condoglianze alla sua famiglia”, twitta il leader M5S Giuseppe Conte.