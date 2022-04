Mosca:”Dichiarazioni inaccettabili da parte del presidente degli Stati Uniti, un paese le cui azioni nella storia recente sono ben note”

Premesse le da più parti denunciate barbarie e violenze esercitate dalle truppe russe in Ucraina (soprattutto ad opera dei soldati ceceni), c’è però da dire che dall’altra parte – visto che poi ‘fisicamente’ il suo paese non è minimamente coinvolto nel conflitto – in quanto rappresentante di una superpotenza mondiale, il presidente americano Joe Biden, non può continuare ad attaccare ferocemente la Russia, in particolare Putin, rimarcando che è “un assassino” o un “macellaio”, finendo inevitabilmente per incattivirlo sempre di più, in un momento come questo di grande difficoltà diplomatica, con in ballo milioni di civili in pericolo di vita.

Il Cremlino: “Dichiarazioni inaccettabili da parte del presidente degli Stati Uniti, un paese le cui azioni nella storia recente sono ben note”

E infatti stamani il Cremlino ha ‘sbottato’, definendo “inaccettabili” le ripetute affermazioni di Biden. Come ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, “Siamo fortemente in disaccordo con loro. Consideriamo inaccettabili i tentativi di stravolgere la situazione in questo modo. Inoltre, questo è difficilmente accettabile da parte del presidente degli Stati Uniti, un paese le cui azioni nella storia recente sono ben note”.

Max