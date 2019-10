Moscovici precisa da Strasburgo: “Con l’Italia nessuna crisi”

Lasciando la plenaria del Parlamento Europeo, da Strasburgo Pierre Moscovici, commissario agli Affari Economici, onde evitare ‘erronee interpretazioni’, tiene a ribadire che “quella inviata dalla Commissione Ue è una lettera completamente diversa da quella che era stata indirizzata al governo precedente e ultimo e che manifesta esattamente quello che avevo annunciato la settimana scorsa. Non è questione di crisi di bilancio con l’Italia, sono spiacente. Siamo in un processo di dialogo positivo con il governo italiano, il ruolo della Commissione è di stabilire i fatti oggettivi, quello che va nella direzione giusta, globalmente, e anche di notare un certo numero di aggiustamenti, o ‘disaggiustamenti’, nei confronti delle regole”. Quindi, ha aggiunto Moscovici parlando della manovra economica del governo italiano, “continueremo gli scambi, in un clima che è sicuramente molto più disteso e positivo. Lavoriamo nelle migliori condizioni con il governo di Giuseppe Conte e con Roberto Gualtieri, nello stesso tempo che la Commissione c’è per assicurarsi che le regole del patto di stabilità, riguardanti il deficit nominale, quello strutturale e il debito, siano rispettate. Dunque, proseguiamo questo scambio, ma questa lettera è fattuale, ricorda un certo numero di elementi”.

Max