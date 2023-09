Mostra Cinema Venezia 2023, oggi è il giorno di Sofia Coppola e Woody Allen

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 4 settembre, alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 ci sarà in Concorso Sofia Coppola, che racconta Elvis Presley dalla prospettiva dell’amore più importante della sua vita. La regista dirige, infatti, ‘Priscilla’. La moglie della rockstar, Priscilla Presley, è attesa al Lido con Coppola. In gara ci sarà anche il film ‘Evil Does Not Exist’ di Ryusuke Hamaguchi, un racconto sulla forza vitale di figure che si muovono immerse nella natura e nella musica.

Fuori concorso ci sarà Woody Allen che con ‘Coup de chance’ racconta la crisi di una coppia apparentemente felice. E sempre fuori concorso anche Luca Barbareschi con ‘The penitent – A rational man’.

Woody Allen è arrivato sabato 2 settembre a Venezia per partecipare alla Mostra del Cinema. L’87enne regista di New York è al Lido con la moglie, l’attrice sudcoreana Soon-Yi Previn, e in compagnia di quattro amici. In questi giorni il quattro volte premio Oscar ha visitato la città, sostando anche per pranzo o cena in alcuni noti ristoranti.

L’ultimo volta che Allen è stato al Lido risale a 16 anni fa, quando nel 2007 presentò, sempre Fuori Concorso, ‘Sogni e delitti’. Pur presentando negli anni ’80 e ’90 anni alcuni film al festival veneziano, il regista statunitense era arrivato per la prima volta al Lido di persona solo nel 2002. In precedenza aveva snobbato anche il Leone d’oro alla carriera che gli fu assegnato nel 1995: non si presentò a ritirarlo.

‘Coup de Chance’ parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi…