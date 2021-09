Mostra Venezia, impazza il gossip su Scamarcio-Porcaroli

Al Lido di Venezia impazza il gossip su Benedetta Porcaroli e Riccardo Scarmarcio. “Pare proprio che la liason tra i due sia vera e Scamarcio non sarebbe venuto al Lido per non oscurare con il gossip il ruolo da protagonista di Benedetta in ‘La Scuola Cattolica'”, dice una fonte vicina ai due attori all’Adnkronos. Da quando lunedì Dagospia ha pubblicato lo scoop rosa di fine estate, al Lido di Venezia, nelle pause tra proiezioni e interviste, non si parla d’altro: tutti a commentare le voci sulla storia d’amore tra Riccardo Scamarcio, 41 anni, e Benedetta Porcaroli, 23 anni. Storia che sarebbe sbocciata sul set del nuovo film di Giuseppe Piccioni, ‘L’ombra del giorno’, di cui sono protagonisti. Della trama del film si sa molto poco ma dovrebbe raccontare una storia d’amore sullo sfondo dell’Italia fascista e delle leggi razziali. I due hanno condiviso anche il set del film ‘La Scuola Cattolica’ di Stefano Mordini, dove Benedetta veste i panni difficili di Donatella Colasanti, la vittima sopravvisuta al massacro del Circeo, mentre Scamarcio è l’imprenditore arrogante padre di uno degli aguzzini.

E proprio l’arrivo della Porcaroli al Lido per la presentazione del film fuori concorso, senza il compagno regista Michele Alhaiquee, e l’assenza dello stesso Scamarcio hanno scatenato domande e gossip. Secondo i bene informati, anche Scamarcio, dopo l’incontro con la Porcaroli, sarebbe entrato in crisi con la compagna inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto da poco la figlia Emily.