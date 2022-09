Mostra Venezia, Raoul Bova: “Consigli a Rocio? Nessuno, se la cava benissimo da sola”

(Adnkronos) – “Consigli a Rocio? Nessuno, è talmente brava che se la sta cavando benissimo da sola”. Così Raoul Bova, appena arrivato al Lido, risponde all’Adnkronos commentando l’esperienza da madrina alla 79ma Mostra di Venezia della sua compagna, Rocio Munoz Morales. “Io le sono affianco, faccio il tifo per lei -spiega l’attore, che è alla Mostra in qualità di ambassador e volontario della Croce Rossa per la quale è protagonista di un docu-film in otto episodi che racconta la tragedia della Siria- sono molto contento, lei sta facendo un viaggio nel tempio del cinema e ne uscirà sicuramente arricchita”.