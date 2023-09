Moto travolge monopattino a Trento, morti due giovani di 16 e 22 anni

(Adnkronos) – Tragico incidente mortale a Trento. Una ragazza di 16 anni, ieri sera, è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella alla moto un 22enne portato all’ospedale Santa Chiara in condizioni gravissime e poco dopo deceduto. L’incidente è avvenuto in via Venezia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Trento che è ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Stando ad una prima ricostruzione, la ragazza mentre stava attraversando la strada con il monopattino è stata centrata in pieno dalla moto – pare sopraggiunta ad alta velocità – guidata dal 22enne. Nell’impatto la giovane è stata sbalzata per una trentina di metri. All’arrivo dei soccorsi per lei non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. La strada è stata poi chiusa al traffico per ore.