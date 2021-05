MotoGp: Al Mugello dominio di Quartararo con la Yamaha ufficiale

In una giornata infausta per la motoGp che ha dovuto registrare la morte di un giovane pilota svizzero della moto3, la corsa della motoGP è comunque partita dopo essersi riuniti nel cordoglio nei confronti della sorte di Jason Dupasquier.

La gara ha fatto registrare molte cadute, tra le più rilevanti Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Rins, Taka Nakagami.

A dominare il GP è stato un Fabio Quartararo in grande spolvero che partendo dalla prima posizione dopo una pole posistion strepitosa ha condotto in testa praticamente tutta la gara.

Dietro di lui a contendersi le posizioni successive ci sono stati Miguel Oliveira, Joan Mir e Johann Zarco.

Ottima la prova del pilota KTM che ha tagliato il traguardo in seconda posizione, ma la commissione gara lo ha retrocesso di una posizione per aver oltrepassato i limiti della pista. La penalità è andata a favore del pilota Suzuki che quindi è andato al secondo posto.

Quarta piazza per Zarco che è stata la prima Ducati in classifica visto che Miller si è posizionato in 6 posizione e Bagnaia come scritto precedentemente è caduto.

Valentino Rossi, complici le cadute, si è posizionato al decimo posto in classifica, mentre Franco Morbidelli è stato coinvolto suo malgrado nella caduta di Marquez che lo ha costretto ad un fuori pista relegandolo in sedicesima posizione finale.