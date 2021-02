MotoGp: Aprilia orfana di Smith cerca collaudatore

La stagione 2021 di Aprilia non è partita nel modo migliore, il team ha sotto contratto Aleix Espargarò come pilota ufficiale e come seconda guida la scelta doveva ricadere tra il nostro Savadori e Bradley Smith, uno dei 2 sarebbe passato collaudatore mentre l’altro pilota ufficiale.

Il matrimonio tra la casa di Noale e il pilota inglese è naufragato e di conseguenza Savadori diventerà automaticamente il pilota che affiancherà Espargarò al via del mondiale.

La perdita di Smith può però diventare un problema perchè in assenza di un collaudatore la casa italiana non potrà giovare delle concessioni che il regolamento gli riserva e che potrebbero aiutarla a ridurre il gap con le gli altri team del mondiale.

Chiaro che a così breve distanza dall’inizio delle competizioni trovare un collaudatore valido diventa difficile.

La RS-GP è stata completamente rinnovata e sicuramente un lavoro di sviluppo sarebbe comodo per ottimizzare il nuovo pacchetto e portarlo al massimo delle potenzialità.