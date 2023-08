MotoGP Austria 2023, programma 18-20 agosto: orari, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Tappa in Austria per la MotoGp. Dopo la gara di Silverstone, che ha visto trionfare Aleix Espargaro, si torna in pista sul Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2023, undicesima tappa della stagione.

Si comincia venerdì 18 agosto con la prima sessione di prove libere alle ore 10:45 e la seconda alle 15. Sabato 19 agosto la terza sessione di prove libere inizierà alle 10:10, mentre in seguito, alle 10:50, ci saranno le qualifiche. Appuntamento alle 15 per la sprint race. Domenica 20 agosto, dopo il warm-up delle 9:45 e gara alle ore 14.

Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e sprint race di sabato 19 agosto, mentre la gara sarà in differita.