MotoGp: Dovizioso in trattativa con Aprilia

Ha del clamoroso la notizia del possibile accordo tra Aprilia e Andrea Dovizioso. Il pilota ex Ducati è pronto per un test di 3 giorni con la RS-GP 2021 sul tracciato spagnolo di Jerez.

L’impressione è che non si tratti di un semplice test ma di una vera e propria prova generale in vista di una possibile partecipazione al mondiale motoGp 2021 in sostituzione di Lorenzo Savadori che al primo approccio con la moto di Noale non ha brillato e quindi potrebbe essere impiegato nel ruolo di collaudatore inserendo il Dovi come pilota ufficiale.

Al momento però nessuna notizia trapela e ufficialmente il test è solo per avere un feed back dalla grande esperienza del pilota che ha contribuito in maniera sostanziale a far crescere la Ducati.

La figura di Andrea Dovizioso, vicecampione del mondo per 3 anni consecutivi, sarebbe molto importante nel team Aprilia che al momento può contare solo sulle sensazioni ed indicazioni di Alex Espargarò, pilota di esperienza ma che da solo , ovviamente, non ha la possibilità di portare avanti velocemente un programma di sviluppo molto pesante.

Dovi ha cominciato la sua avventura motociclistica proprio con l’Aprilia, sarebbe quindi per lui un gradito ritorno alle origini che farebbe sognare gli appassionati motociclisti italiani.