MotoGp: KTM fatica nei test del Qatar

L’inizio di stagione della squadra austriaca non è stata come si aspettavano ai vertici della casa, la KTM in versione 2021 non è stata competitiva con nessuno dei piloti.

Danilo Petrucci, neo acquisto orange, si è concentrato sull’ergonomia e ha cominciato a prendere confidenza con il mezzo senza però riuscire ad essere incisivo.

Anche gli altri piloti hanno faticato veleggiando costantemente nelle retrovie, segno che c’è qualcosa ancora da sistemare.

Miguel Oliveira, autore del miglior crono del marchio si è posizionato in 16 ma posizione: “È vero che stiamo avendo qualche difficoltà ad esprimere il massimo da ciò che abbiamo”.

“Mi sono sentito bene in sella, ma non si vede dai tempi. Siamo lontani, sembra che ci sia qualche problema in più su questo tracciato.”

Anche il technical coordinator Sebastiane Risse si è espresso sull’andamento dei test:

“Parliamo di una pista sempre ‘speciale’. Abbiamo lavorato allo sviluppo in ogni area, per poi mettere tutto assieme. I piloti quindi hanno avuto un programma di lavoro piuttosto impegnativo. Sappiamo poi che Losail non è il circuito più semplice per la nostra moto, ma abbiamo una buona base.” L’ottimismo comunque rimane: “Non abbiamo ancora mostrato tutto ciò che possiamo fare. In gara sarà come sempre una storia diversa, ma soprattutto abbiamo una stagione intera davanti e vogliamo usarla per mostrare tutto il potenziale della RC16.”

Dal 26 Marzo, a Losail, capiremo le reali potenzialità di KTM.