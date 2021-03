MotoGp: Marc Marquez vuole essere della partita a Losail

Il 26 Marzo scatterà ufficialmente il mondiale MotoGp 2021 con la gara del Qatar.

Una gara in cui però rischia di essere assente un protagonista assoluto: Marc Marquez, ovvero il dominatore della classe MotoGp da quando ha debuttato nel 2013.

Il recupero dal brutto incidente di Jerez è ancora in corso ma le indiscrezioni fanno trapelare una possibile partecipazione di Marc al GP.

Il pilota spagnolo intanto si è recato a Losail per sottoporsi alla vaccinazione per il covid, nel frattempo ha avuto un primo approccio alla guida con una pit bike e successivamente, oggi, ha eseguito un test nel circuito di Barcellona con una Honda RC 213V-S.

Sul vaccino il pilota si esprime così: “Tutta la famiglia della MotoGP ha avuto l’opportunità di farsi vaccinare – ha raccontato a Mediaset Sport -. Penso sia stato un ottimo lavoro per tutto il campionato. Logicamente è stato volontario. Ho scelto di farlo, ecco perché ho viaggiato. In questo modo quando sarò vaccinato qui in Spagna, il mio vaccino andrà a un’altra persona”.

La motivazione del cabroncito è alta e anche gli appassionati sperano in un recupero del talento Honda perchè un mondiale senza Marquez non ha lo stesso valore, lo stesso Mir, vincitore della scorsa edizione ha dichiarato che vuole Marc in pista per cercare di batterlo.

“Non escludo di essere alla prima gara, ma non assicuro nulla, perché in fase di recupero ci sono alti e bassi” queste le parole del campione.