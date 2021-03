MotoGp: Marquez corre a Barcellona e probabilmente sarà in pista in Qatar

L’infortunio non ha spento lo spirito indomito del cabroncito che dopo l’ok dei medici ha provato finalmente una vera moto da corsa sul tracciato spagnolo di Catalunya.

Il test era propedeutico per il ritorno in pista di Marc Marquez, che vuole essere della partita per il GP di apertura del 28 Marzo.

Honda ha diffuso un video dove mostra dei frame del campione spagnolo impegnato nella guida della RC213 V-S sul tracciato di Catalunya.

La classe cristallina di Marquez non sembra essere stata intaccata dall’infortunio causato dall’incidente di Jerez, infatti dopo pochi giri il pilota spagnolo era già col suo tipico gomito a terra.

Il test è andato bene, Marquez era già volato in precedenza in Qatar per sottoporsi al piano vaccinale fornito da Dorna.

Il suo rientro per il 26 Marzo nelle FP1 quindi sembra sempre più probabile. Cosa che ci auguriamo tutti perchè il talento di Marc non può mancare in questo campionato, senza di lui infatti i risultati sembrano sempre un pò falsati avendo dominato il mondiale da quando ha debuttato in motoGp nel 2013.