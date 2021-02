MotoGp: Petrucci pronto per essere competitivo con la KTM

Giornata di presentazione dei team KTM, quello ufficiale e quello Tech 3. Nel secondo esordirà un gasatissimo Danilo Petrucci che, forte di una moto pari a quella ufficiale, cercherà di trovare la propria competitività all’interno del box arancio.

All’interno di KTM il pilota italiano è senza dubbio quello con maggior esperienza e la sua lunga permanenza in Ducati Corse potrà sicuramente giovare alla squadra.

Petrux però sa bene che essere il più esperto non basta, è necessario essere più veloci come anche lui sottolinea: “Tech3 è una delle squadre più competitive in MotoGP. Avremo il supporto della fabbrica e l’ambiente è ottimo. Sono “il più esperto”, ma voglio essere più rapido degli altri ragazzi, o lottare con loro. Essere veloci è ciò che conta di più.”

Compagno di squadra di Petrux sarà un giovanissimo Lecuona, al secondo anno in motoGp, anche lui desideroso di mettersi in mostra in questo 2021:“Quest’inverno ho lavorato duramente sulla mia preparazione” ha sottolineato il pilota spagnolo. “La MotoGP è una categoria complessa e bisogna essere in perfette condizioni. Nel 2021 voglio ripartire dal livello raggiunto alla fine della scorsa stagione, poi vedremo. Tutti sono forti, il livello è alto, ma la squadra sta lavorando bene e la moto ha fatto un grande passo avanti. Sono sicuro di poter mostrare ciò che so fare in pista.”