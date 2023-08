MotoGp Silverstone, Yamaha ingaggia Alex Rins: lo spagnolo correrà al fianco di Quartararo nel 2024

(Adnkronos) – La Yamaha annuncia la firma di Alex Rins che si unirà alla formazione di piloti del team ufficiale per la stagione MotoGp 2024 al fianco di Fabio Quartararo. Lo ha annunciato il team in un comunicato. Lo spagnolo vanta una grande esperienza con molte vittorie nella classe regina e in quelle inferiori (6 in MotoGp, 4 in Moto2 e 8 in Moto3, 18 in totale) e podi (18 in MotoGp, 17 in Moto2 e 23 in Moto3, 58 in totale). La sua vasta esperienza e il suo innegabile talento lo rendono un’aggiunta pienamente qualificata e gradita alla line-up dei piloti Yamaha. Dopo l’infortunio alla gamba di Rins subito nel Gp d’Italia 2023, i fan della MotoGp di tutto il mondo attendono con impazienza il suo ritorno. Ha subito due interventi chirurgici e sta lavorando duramente per recuperare completamente.

“Siamo lieti che Alex si unisca alla formazione Yamaha e gli diamo un caloroso benvenuto nel gruppo Yamaha MotoGp – ha detto Lin Jarvis Amministratore delegato, Yamaha Motor Racing-. “Ci aspettiamo che Alex sia una grande risorsa. Ha una vasta esperienza come pilota MotoGp ed è noto per essere un talento naturale e un vincitore di gare di classe MotoGp. Ha già esperienza con altri due costruttori e ha guidato moto con caratteristiche simili alla YZR-M1, che dovrebbero aiutarlo ad adattarsi rapidamente alla nostra moto. La sua vittoria al Cota all’inizio di quest’anno sottolinea la sua velocità, fame e determinazione ad avere successo. Alex è stato lontano dal paddock della MotoGp per un po’ a causa dell’infortunio subito al Mugello, ma siamo fiduciosi che dovrebbe essere completamente recuperato e pronto per la stagione 2024. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e crediamo che collaborerà bene con Fabio e migliorerà le prestazioni totali del Monster Energy Yamaha MotoGP Team”.