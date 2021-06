MotoGp: superpole di Zarco, Aprilia in terza posizione

Fantastica Q2 di Johann Zarco sul circuito del Sachsenring, il pilota francese è riuscito negli ultimi minuti a domare la resistenza del leader del campionato Fabio Quartararo, mettendo insieme un giro perfetto che ha fermato il cronometro sul tempo di 1,20.236.

Alle sue spalle appunto El Diablo che con la sua Yamaha ha cercato di tamponare la velocità del rivale su Ducati.

La vera sorpresa però è nella terza posizione, dove brilla un altra casa italiana, ovvero l’Aprilia di Alex Espargaro che continua incessantemente a migliorarsi gara dopo gara.

Nulla da fare per i rivali specialmente per Miguel Oliveira che ieri aveva fatto una super FP2, il pilota KTM ha dovuto accontentarsi della sesta posizione in griglia. Ma il passo è buono e potrà comunque essere della partita domani.

Marc Marquez ancora risente del lungo fermo e non è riuscito ad essere incisivo in qualifica pur essendo la prima Honda in griglia.

Le Ducati ufficiali di Bagnaia e Miller sono indietro, anche se Jackass stava compiendo un gran giro che lo avrebbe portato in cima alla griglia prima di fare un piccolo errore che gli è costato 2 decimi di ritardo e la quarta posizione.

infine Valentino Rossi è ancora in grossa difficoltà, anche oggi non è stato efficace in sella alla Yamaha ed è tristemente finito ben al di fuori della top ten.

Domani la gara alle 14 decreterà il padrone del Sachsenring.