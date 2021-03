MotoGP: Svelate le livree Petronas, Valentino pronto alla nuova sfida

E’ stato il giorno della presentazione del team Petronas che ha calato il velo dalle sue nuove motoGP mostrando finalmente le livree per il 2021.

La coppia di piloti come già sappiamo sarà italianissima, lo storico Valentino Rossi e Franco Morbidelli, miglior pilota Yamaha del campionato scorso.

Per Vale sarà una nuova esperienza, il primo campionato in motoGP in una squadra non ufficiale ma, ormai lo conosciamo bene, anche questa cosa sarà uno stimolo per lui.

Infatti nel corso della conferenza il campione di Tavullia ha dichiarato: “Il 2021 è una nuova sfida per me. Sono in Yamaha, ma con una nuova squadra. Hanno dimostrato di essere capaci di fare grandi cose e voglio esserci nel 2021. È una nuova esperienza. I colori cambiano e mi piacciono. Siamo pronti… La moto sarà la stessa quindi sarà divertente“.

Anche dal punto di vista dello sviluppo della moto Vale continuerà a dare il suo contributo: “Sono sulla M1 da molti anni, sono un pilota Yamaha. Non vedo l’ora di lavorare con gli ingegneri Yamaha e tutto il team per migliorare ulteriormente le prestazioni della moto“.

Valentino disporrà di una moto factory in tutto simile a quella del team ufficiale di Vinales e Quartararo.

A breve vedremo gli equilibri in pista sul circuito di Losail dove i piloti avranno modo di eseguire i test prima del debutto mondiale