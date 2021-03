MotoGp: Tutti pronti ma Jack Miller è il favorito

Da domani con le FP1 si aprirà ufficialmente la stagione 2021 del motomondiale, la prima gara in Qatar sarà ancora orfana di Marc Marquez che precauzionalmente rimarrà a riposo per evitare ulteriori problemi con l’infortunio subito a Jerez.

La griglia di partenza è una delle più competitive degli ultimi anni, molti piloti sono in grado di puntare al podio come si è visto nei test delle scorse settimane. La Suzuki di Joan Mir, campione in carica è sicuramente tra le pretendenti alla vittoria ma su questa pista abbiamo visto delle performance eccezionali delle Ducati che con Jack Miller hanno ridefinito gli standard di categoria firmando il nuovo record della pista.

Non solo, sul circuito di Losail si è vista una supremazia velocistica della moto di Borgo Panigale che ha posizionato 5 moto nelle prime 5 posizioni della top speed.

Gli avversari in ogni caso non sono stati ad aspettare ma si sono dimostrati assai competitivi, Yamaha con Maverick Vinales e Fabio Quartararo del team factory ha posizionato le moto nelle prime posizioni e anche con Franco Morbidelli e Valentino Rossi ha ottenuto ottime performance.

Per i bookmaker i favoriti sono Jack Miller e Franco Morbidelli la cui vittoria è data a 4,5, subito alle loro spalle mettono Vinales e Quartararo a 5,50, più distaccate troviamo le 2 Suzuki e Pecco Bagnaia con 7,50. Valentino Rossi distaccatissimo è dato a 20.

Non ci resta che aspettare il GP che sarà trasmesso su Sky, DAZN e TV8 per vedere i reali valori in campo, in attesa del ritorno di Marc Marquez.