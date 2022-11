Mottarone, Eitan resta con la zia: Cassazione boccia ricorso nonni

(Adnkronos) – La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei nonni materni del piccolo Eitan, il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone, contro la nomina della zia paterna Aya Biran come tutrice provvisoria.

I supremi giudici della sesta sezione civile sottolineano infatti come ormai il tribunale per i minorenni di Milano abbia nominato un tutore del minore, “in sostituzione della zia, già designata tutore provvisorio con il decreto impugnato, nell’ambito di un giudizio in cui gli stessi ricorrenti avrebbero potuto far valere le proprie ragioni”. Per queste ragioni la Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso.