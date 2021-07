Mourinho, giro in Vespa a Trigoria: video virale sui social

Dal murales di Testaccio alla realtà di Trigoria. In attesa di terminare i cinque giorni di quarantena il neo tecnico della Roma, José Mourinho, ha postato su Instagram un filmato, molto condiviso in queste ore sui social, in cui viene ripreso mentre si fa un giro per i vialetti del centro sportivo dei giallorossi in sella a una vespa.

L’immagine di Mourinho in sella a una vespa, immortalata in un murales nello storico quartiere della Capitale subito dopo l’ufficialità del suo ingaggio da parte del club giallorosso, ha suscitato grande curiosità non solo tra i tifosi ma anche tra i molti turisti e visitatori occasionali di Testaccio che ogni giorno scattano selfie e si mettono in posa davanti all’opera. Intanto, a Roma cresce l’attesa per la presentazione dello Special One. La conferenza stampa del tecnico di Setubal è in programma giovedì alle 13.30 presso la Terrazza Caffarelli.