Mourinho: “Ho il fuoco dentro, non mi dodo il tempo libero”

Da dicembre non allena, per chi è abituato vivere con il pallone in testa può essere un tempo lunghissimo. Josè Mourinho è alla ricerca di una nuova panchina dopo l’esonero con il Manchester United, fatica a restare disoccupato. Non si gode il tempo libero e non vede l’ora di iniziare una nuova avventura.

Lo ha dichiarato lo stesso allenatore portoghese in un’intervista a Sky Sport: “Ho tempo di pensare e ripensare. Tempo libero? Non sono abbastanza felice per divertirmi, ho il fuoco dentro. I miei amici mi dicono di godermi il mio tempo e le vacanze, luglio, agosto, cosa che ho sempre fatto raramente, ma non riesco a godermelo”.

Mourinho: “Mi manca il mio calcio”

Mourinho senza calcio non sa stare, aspetta però la chiamata giusta dopo aver rifiutato la Cina e il Benfica: “Mi manca il mio calcio, l’impegno verso me stesso, verso le persone che mi amano e i tanti tifosi che ho per il mondo e verso tutte quelle persone che ho ispirato. Allenare una nazionale? Non aspetto due anni per un campionato europeo o altri due per un Mondiale. Non mi piace vivere per una partita al mese o un lavoro d’ufficio, no, non ancora”.