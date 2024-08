Mousavi: una dura risposta dall’Iran

“La gang criminale sionista non rispetta alcuna regola o legge e sicuramente riceverà una dura risposta dall’Iran per avere ucciso il leader di Hamas, Ismail Haniyeh”. Lo ha dichiarato il comandante dell’Esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi, aggiungendo che la risposta sarà potente e la nomina di Yahya Sinwar come capo dell’ufficio politico di Hamas prova che Israele non dovrebbe avere alcuna speranza sul proprio futuro. “I sionisti hanno capito che il loro crollo è stato accelerato, quindi cercano di rallentarlo adottando misure cieche ma il loro desiderio non si avvererà e saranno annientati”, ha detto Mousavi, come riporta Irna.

aggiornamento ore 7.10

“Purtroppo, alcuni Paesi europei sono rimasti in silenzio riguardo alle azioni terroriste da parte del regime sionista e sulle violazioni del diritto internazionale e questo ha portato l’arroganza della gang che governa Tel Aviv ad aumentare e diffondere tensione e insicurezza nella regione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano ad interim, Ali Bagheri, durante un colloquio telefonico con l’omologo austriaco, Alexander Schallenberg.

aggiornamento ore 10.04

“La parte europea ha praticamente bloccato tutti i canali diplomatici non condannando l’ovvia aggressione terrorista del regime sionista e impedendo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di adottare una decisione efficace e deterrente contro il regime sionista”, ha aggiunto il capo della Diplomazia di Teheran. Secondo quanto riporta il governo iraniano, Schallenberg ha affermato che “chiedendo a tutte le parti di esercitare moderazione, l’Austria sottolinea la necessità di utilizzare tutte le capacità diplomatica per minimizzare le tensioni”.

aggiornamento ore 13.31