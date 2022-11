Mtv Ema 2022, ai Pinguini Tattici Nucleari il Best Italian Act

(Adnkronos) – I Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto il Best Italian Act degli MtvEma 2022. La band era in lizza nella categoria dedicata al nostro Paese insieme ad Ariete, Blanco, Elodie e Måneskin. “Siamo onorati di ricevere il Best Italian Act degli MTV EMA – hanno detto Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi commentando la vittoria – In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l’arte più cosmopolita e fluida che ci sia. Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all’estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio”.

Il trionfo agli Mtv Europe Music Awards 2022, come si legge sul sito di Mtv, è la ciliegina sulla torta di un anno speciale per i Pinguini Tattici Nucleari. La loro “Giovani Wannabe” uscita lo scorso maggio è diventata subito una hit, ora certificata triplo disco di platino. Hanno messo a segno un sold out dopo l’altro del Dove eravamo rimasti Tour e, alla fine della lunga serie di concerti, hanno regalato ai fan il singolo “Dentista Croazia”, in cui ripercorrono i loro inizi. A settembre è uscito un altro nuovo brano: “Ricordi”. Nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in tour e questa volta negli stadi.

Mtv Ema 2022, tutti i vincitori



Taylor Swift si è portata a casa il maggior numero di premi della serata di Düsseldorf, in Germania. Tay Tay ha trionfato nella categoria Best Longform Video con “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”.

Tra gli altri vincitori, la queen del rap regna anche quest’anno: Nicki Minaj si è portata a casa Best Song e Best Hip Hop. Lisa ha trionfato come Best K-Pop: aveva già vinto nella stessa categoria agli MTV VMA lo scorso agosto ed è ora diventata la prima artista solista nella storia ad aver vinto entrambi questi awards.

BEST ARTIST



Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift – VINCITORE

BEST SONG



Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl – VINCITORE

ROSALÍA – DESPECHÁ

BEST VIDEO



BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – VINCITORE

BEST COLLABORATION



Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) – VINCITORE

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

BEST LIVE



Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles – VINCITORE

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

BEST POP



Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift – VINCITORE

BEST NEW



Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

Seventeen – VINCITORE

Stephen Sanchez

Tems

BEST K-POP

Blackpink

Bts

Itzy

Lisa – VINCITORE

Seventeen

Twice

BEST LATIN

Anitta – VINCITORE

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta – VINCITORE

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

BEST HIP HOP

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj – VINCITORE

BEST ROCK

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse – VINCITORE

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST ALTERNATIVE

Gorillaz – VINCITORE

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

BEST R&B

Chlöe – VINCITORE

Givēon

E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

BEST LONGFORM VIDEO

Foo Fighters – Studio 666

Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – VINCITORE

VIDEO FOR GOOD

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras) – VINCITORE

Stromae – Fils de joie

BIGGEST FANS

BLackpink

BTS – VINCITORE

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

BEST PUSH

Nessa Barrett

Seventeen – VINCITORE

Mae Muller

Gayle

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

Jvke

BEST METAVERSE PERFORMANCE

Blackpink The Virtual | PUBG – VINCITORE

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

BEST ITALIAN ACT

Ariete

Blanco

Elodie

Måneskin

Pinguini Tattici Nucleari – VINCITORE