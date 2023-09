Mucche uccise a Roma – Il CG: “Inaccettabile il raid all’Istituto Sereni, i responsabili sono un pericolo sociale”

“Voglio ribadire la mia piena solidarietà all’Istituto Agrario Sereni, al dirigente scolastico, a tutto il personale e agli studenti per quanto accaduto. – afferma il consigliere capitolino e delegato di Città Metropolitana alla Tutela Animale della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro – C’è assoluta necessità di fare un’attenta riflessione su quanto grave sia questo gesto, non solo per i poveri animali vittime. Persone capaci di svolgere atti di atrocità e violenza tali su animali indifesi sono un pericolo sociale anche per l’uomo. Ci auguriamo che i responsabili vengano assicurati al più presto alla giustizia”.

