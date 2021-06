Mugello, Nicola sta bene: “Solo graffi superficiali”

Sta bene Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso e ritrovato a Palazzuolo sul Senio, portato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a bordo di una ambulanza per essere affidato alle cure dei medici del Pronto soccorso. Il piccolo è stato sottoposto subito a una prima visita che ha rilevato la presenza di escoriazioni superficiali, ma le sue condizioni generali non destano particolari preoccupazioni. E’ quanto si legge in un bollettino medico diffuso dall’ospedale. Il piccolo verrà comunque trattenuto in osservazione in ospedale in attesa di completare gli ultimi accertamenti, fanno sapere i sanitari.