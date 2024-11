Multe, un milione e mezzo l’introito stimato dal Comune

Regole più severe e sanzioni più salate. Giro di vite significativo nella recente riforma del codice della strada in materia di violazioni che creano situazioni di pericolosità: dal superamento dei limiti di velocità alla guida sotto effetto di alcol e droghe o col cellulare in mano. Norme che naturalmente interessano l’intero territorio italiano. Ma guardando alla realtà viterbese – è di questi giorni la polemica sulla pioggia di multe a motorini e minicar nei pressi delle scuole – è lecito anche chiedersi: che fine fanno i soldi delle contravvenzioni che vengono incassati dal Comune? I proventi come vengono impiegati? La risposta arriva da una delibera, approvata nei giorni scorsi dalla giunta Frontini, in cui viene indicato l’utilizzo delle somme per gli anni 2025, 2026 e 2027. Stimando un introito di circa un milione e 500mila euro per ogni singola annualità, l’amministrazione prevede però anche una tara, fissata in 365mila e 400 euro annui, destinata al fondo crediti di dubbia esigibilità. In pancia a Palazzo dei Priori resterebbero quindi, se le stime tra le entrate e le multe che non si riuscirebbe a incassare saranno confermate, 750mila euro. Un “tesoretto” che, per legge, deve essere impiegato per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, per il potenziamento delle attività di controllo e per spese relative al personale della polizia locale. Entrando nel dettaglio, i 750mila euro che si prevede saranno introitati in ognuno dei tre anni saranno così ripartiti: per manutenzione della segnaletica stradale saranno 100mila nel 2025, 94mila nel 2026 e 88mila nel 2027; per servizi di segnaletica mobile 27.900 per il prossimo anno che salgono a circa 34mila nel 2026 e a quasi 40mila l’anno successivo; per la manutenzione degli impianti di controllo delle Ztl la cifra prevista di 43.676 è la stessa per tutti e 3 gli anni; resta identica anche la somma sul triennio – 12.180 euro – per l’acquisto di materiale tecnico-specialistico per i vigili urbani. 7mila euro è l’investimento annuo per le spese di manutenzione delle telecamere, poco più di 12.500 euro per le esercitazioni degli agenti della municipale e 30mila euro sono destinati al fondo integrativo e previdenza del personale di polizia locale. E poi 5mila euro per l’acquisto dell’equipaggiamento e 45mila per l’assunzione di personale stagionale. Infine ogni anno 16.250 euro ogni anno andranno a coprire le spese per le manutenzioni degli impianti semaforici mentre circa 85mila euro per gli acquisti relativi alla manutenzione ordinaria delle strade e segnaletica. Insomma, al netto delle multe che paventa di non riuscire a incassare, l’amministrazione pensa di introitare dalle violazioni al codice della strada almeno 750mila euro l’anno. Per la serie “automobilista avvisato, mezzo salvato”, non rimane che un suggerimento: meditate gente, meditate prima di commettere un’infrazione.