Multiservizi esige i 7 mln che il Comune gli deve. Nel frattempo Roma Capitale investe su Newco Spa

A Roma, nel bene o nel male, rappresenta una fonte di sostentamento per oltre 3mila famiglie. Partecipata al 51% da Ama (municipalizzata di Roma Capitale), e al 49% da Manuten coop, la società Roma Multiservizi da anni lavora attraverso il Comune, occupandosi principalmente della pulizia dei nidi, delle materne, della manutenzione del verde, e del trasporto scolastico in città.

Appalti che si rinnovano di anno in anno, in una jungla di varie cooperative, al loro volta sub-appaltate da una parte o dall’altra.

La Multiservizi, una ‘spina nel fianco’ per il Comune, che investe sulla Newco Spa

Fatto è che, vista la mole dei costi, il Comune – in affanno – ha deciso di ‘mettersi in proprio’, attraverso il varo di Newco Spa, partecipata al 51% da Roma Capitale, e al 49%, dal Consorzio nazionale servizi (Cns). Un escamotage che, grazie all’apporto di questa ‘multi-utility’, consentirà al Campidoglio di gestire in proprio il ‘servizio scolastico integrato’ e non solo.

C’è inoltre da sottolineare, l’ingresso dal Cns, in quanto società con i requisiti in regola, per partecipare alla ‘procedura negoziata’ avviata dal Comune di Roma che, in sostituzione all’annunciata gara d’appalto ‘a doppio oggetto’, ha invece virato su una selezione diretta, in relazione ad un mega appalto (da 475 milioni di euro), impugnato da Roma Multiservizi e sospeso dal Consiglio di Stato, in attesa delle decisioni della Corte di giustizia Ue.

Multiservizi, ha stabilito il Tar, deve ricevere dal Comune oltre 7 mln di euro

Da questo nasce il duro braccio di ferro fra la Multiservizi ed il Comune. Dal canto suo però Multiservizi vanta nei confronti del Campidoglio un credito di 6 milioni di euro che, come stabilito dal Tar, deve incassare. Si tratta di debiti pregressi, accumulati fra il 2009 e il 2014 che, rivalutati sulla base del costo del lavoro e della vita, oggi ammontano a ben 7 milioni e 244mila euro.

La Ragioneria Generale ha sì, assicurato quanto prima il saldo del debito anche se, ad oggi, sembra sia riuscita ad accantonare soltanto 1,2 milioni di euro.

Sarà quindi difficile per Roma Capitale pensare di potersi liberare in fretta dalla Multiservizi. Almeno per 6 milioni di… ragioni…

Max