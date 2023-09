Municipio III – Il M5S: “La residua maggioranza Marchionne, assente nelle istituzioni e sul territorio, presente solo per vicepresidente FdI”

“Nella seduta odierna la maggioranza del Presidente Marchionne non raggiunge neanche il numero legale per aprire la seduta di Consiglio in seconda convocazione: sono 7 come ieri.

La seduta si apre grazie alla presenza del vice presidente di Fratelli d’Italia e la discussione sugli atti capitolini e delle opposizioni si conclude quando l’attuale maggioranza rimane in 6. Senza consiglieri e senza presidente e vice presidente del Consiglio municipale diventa davvero difficile pensare di procedere con le attività di indirizzo dell’Aula.

Ci chiediamo quanto tempo ancora debba passare prima di una presa di coscienza da parte del presidente Marchionne, visto che la sua maggioranza va avanti grazie all’aiuto costante di alcuni consiglieri di opposizione.

Nel frattempo scopriamo dalla commissione Trasparenza capitolina che i rifiuti diretti al termovalorizzatore di Santa Palomba partiranno da Villa Spada: dov’è il Presidente Marchionne? Abbiamo notizie dell’assessore ‘a sua insaputa’ Zocchi?

Come sempre non pervenuti, e ci chiediamo chi ritiene ancora possibile che il nostro territorio debba pagare l’incapacità dell’attuale amministrazione Marchionne.

Perennemente assenti dai tavoli istituzionali, quando dovrebbero essere presenti a difendere gli interessi del III Municipio, si palesano poi tramite social invece che nelle sedi opportune.

Durante la costante assenza dell’esecutivo di centrosinistra del III Municipio, ci troviamo a dover affrontare questioni ambientali di estrema priorità, e come MoVimento 5 Stelle assicuriamo che la nostra azione sarà ancora più efficace vista la necessità di sopperire all’inazione della Giunta Marchionne, capace solo di esprimersi virtualmente su problematiche reali“.

Così in una nota i consiglieri M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

Max