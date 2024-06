Municipio III – Italia viva Roma: “Oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’area ludica di Colle Salario, grazie ai nostri fondi”

“L’inaugurazione in programma oggi della nuova area ludica all’interno dei giardini di via Monte Urano a Colle Salario, nel Municipio III, è un’ottima notizia per gli abitanti del quartiere e una nostra piccola grande vittoriCi siamo spesi molto, infatti, in consiglio Municipale, già nella scorsa consiliatura, e in Assemblea capitolina, per lo stanziamento in bilancio delle risorse – 100mila euro – che hanno permesso la realizzazione di questo intervento tanto atteso dai residenti.

Si tratta di una delle aree più periferiche del municipio e quello è l’unico spazio giochi presente in zona. Siamo quindi particolarmente soddisfatti del risultato, la dimostrazione evidente che gli impegni si possono mantenere anche dai banchi dell’opposizione.

Vogliamo ringraziare il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore all’ambiente, Matteo Zocchi, per aver utilizzato i fondi stanziati, seguito l’iter del progetto e realizzato finalmente quello spazio così importante per il quartiere e per la città”.

Lo dichiarano in una congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Walter Feliciani, presidente Iv del Terzo Municipio e Marta Marziali, consigliera Iv del Terzo Municipio.

Max