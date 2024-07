Municipio III – Quattromani-Battisti: “Situazione municipale senza controllo, ogni giorno nuovi problemi senza prospettive di soluzione”

“In Terzo Municipio i problemi sono all’ordine del giorno e la situazione è ormai imbarazzante.

Un municipio immobile, che si regge sulle attività culturali scelte dall’Assessore alla Cultura, sulla buona volontà dei singoli che ormai però non sono più una squadra e giocano ognuno in difesa. C’è l’assestamento di bilancio a breve, abbiamo molte domande da porre in Commissione Bilancio ad oggi inattiva per dimissioni della presidente, e la maggioranza non sa come farla ripartire.

Ricordate il nostro atto (insieme all’allora Sinistra Civica Ecologista) per gli aeratori nelle scuole? Avevamo delle domande in tal senso, le faremo fare ai nostri rappresentanti in Comune, in attesa che qualcuno sbrogli la situazione.

Il tutto mentre le altre opposizioni in municipio non proferiscono parola.

C’è una situazione di stallo, ma noi continueremo a fare per i cittadini che onestamente meriterebbero di meglio di una maggioranza oramai incartata su sé stessa, per suoi dissidi interni:

Se qualcuno vuole davvero iniziare a lavorare sui temi importanti per il nostro territorio noi siamo qui, disponibili a rilanciare soluzioni che passino per il Consiglio municipale, non solo per la Giunta.

Abbiamo dimostrato di essere altro rispetto all’opposizione ostruzionistica, per le iniziative serie del municipio ci siamo sempre stati, abbiamo lavorato sodo e lo facciamo con chiunque indipendentemente dall’appartenenza politica.

Altri anni così sono impossibili da sostenere, Presidente Marchionne, sistemi la situazione perché noi continueremo a denunciare a gran voce ciò che non va. Lunedì prossimo ci sarà la votazione per la nuova presidenza di bilancio, la dimissionaria Nicoletta Funghi verrà rimpiazzata, non si sa ancora da chi, ma la cosa che si sa senza dubbio è che senza Commissione Bilancio municipale, nel mese dell’ assestamento di bilancio, si rischia seriamente che le istanze del territorio rimangano inascoltate.”

Così in una nota i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.

