Municipio IV – Santori e Montanini (Lega): “Bene sgombero artigianmercato, subito riqualificazione”

“L’intervento della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino, intervenuta due volte dopo le nostre segnalazioni, ha portato allo sgombero dei senza fissa dimora, identificati e denunciati, che occupavano il locale di servizio di proprietà Ater Roma vicino all’ex mercato abbandonato ‘Artigianmercato’, in largo del Badile.

Dopo un primo intervento l’edificio era stato nuovamente occupato. Centinaia le lamentele e le proteste ricevute dai residenti esasperati per l’illegalità, la sporcizia, i fumi, gli odori e i pericoli cui erano esposti da tempo nell’indifferenza del Municipio IV e del Campidoglio. Lo spazio è stato bonificato, messo in sicurezza e chiuso. Chiediamo l’immediata riqualificazione di tutta la zona compresa tra via Mozart e via del Badile e via del Frantoio, altro luogo abbandonato al degrado con la presenza di decine di immigrati clandestini.

Diciamo no a Roma trasformata in una baraccopoli dal centro alla periferia nell’indifferenza di chi dovrebbe provvedere a decoro, pulizia e sicurezza: il sindaco Gualtieri e la sua Giunta”.

Ne danno notizia in una nota congiunta Fabrizio Santori e Fabrizio Montanini, rispettivamente capogruppo della Lega in Campidoglio e in Municipio IV.

Max