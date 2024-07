Municipio IX – La Lega Roma: “No a via Comisso, l’amministrazione capitolina ignora i residenti ed impone invece un centro accoglienza”

“Continua la gestione autoritaria e antidemocratica che fa del IX Municipio il fiore più appassito all’occhiello di un Pd che governa la città ignorando sistematicamente i cittadini e imponendo dall’alto decisioni che stanno trasformando in una favela l’intera Capitale. Solo con i progetti del Pnrr saranno 8 i centri per migranti che apriranno a Roma. Per tali motivi solo la Lega ha votato a favore delle mozione presentata in assemblea municipale che chiedeva di riconsiderare l’impatto in termini di sicurezza dei due progetti di accoglienza sociale nell’immobile di proprietà comunale di via Comisso 23, nel cuore del quartiere della Ferratella, e di rappresentare anche al Sindaco e alla Giunta Capitolina i problemi evidenziati dal comitato di quartiere”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti della Lega Fabrizio Santori, capogruppo in Campidoglio, Pietro Cucunato, capogruppo in IX Municipio, e Pietro Briglia, coordinatore del IX Municipio.

“Peraltro sono gravi gli errori tecnici contenuti nei progetti, infatti al consiglio del Municipio non si è vista neanche l’ombra dei tecnici progettisti, seppure invitati ufficialmente a dare spiegazioni. I residenti di via Comisso, riuniti in un comitato di quartiere, si oppongono da sempre ai due progetti del Pnrr che realizzeranno due centri di accoglienza sociale e per migranti che il Municipio vuole aprire vicino alle case, a un parco e praticamente a due passi dalle aule del liceo Aristotele, e propongono soluzioni alternative che vengono ignorate. Ogni proposta viene respinta da chi predica la partecipazione dei cittadini e poi una volta conquistata una poltrona la scalda al fuoco privo di ogni scintilla di democrazia soffocata da un’ideologia ottusa, dimenticando al colmo dell’arroganza perfino chi lo ha eletto. La presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, e il sindaco Gualtieri, continuano a seguire una strada inaccettabile, ciechi anche a già conclamati problemi tecnici rilevati sul progetto e indifferenti ai procedimenti giudiziari attivati dai cittadini”, concludono i rappresentanti della Lega.

Max