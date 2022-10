Municipio VI, Celli: “Completata riqualificazione complesso Ater di Villaggio Breda. Risposta concreta ad esigenza famiglie”

“E’ stata completata la manutenzione straordinaria e la riqualificazione energetica nel complesso Ater di Villaggio Breda, nel Municipio VI. Ringrazio l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio Massimiliano Valeriani con il quale questa mattina abbiamo incontrato i residenti delle palazzine e, in particolare, gli abitanti degli edifici 3 e 4 del V lotto in via Stefano Breda”. Afferma in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto).

“Sono particolarmente soddisfatta – continua – perché sono lavori che nel corso degli anni ho seguito e voluto personalmente, raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini che chiedevano interventi per rendere più dignitose e sicure le condizioni delle abitazioni. Attraverso l’impegno di Ater e della Regione Lazio, e allo stesso tempo del Comitato di quartiere per il costante stimolo, si è riusciti finalmente a dare una risposta concreta alle esigenze di tante famiglie. Nostro obiettivo è garantire pari dignità abitativa dal centro alla periferia”.

Max