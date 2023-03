Municipio VIII, per i disabili non vedenti ed ipovedenti gravi, mobilità gratuita garantita fino al 2027

Municipio VIII, per i disabili non vedenti ed ipovedenti gravi, mobilità gratuita...

Mixology Academy, la prima accademia per bartender in Italia e annoverata tra le 5 migliori al mondo, con sedi a Roma e Milano, per la seconda volta ha aderito al Progetto Mobilità Garantita (PMG) per il trasporto dei disabili non vedenti e ipovedenti gravi, in particolare per quelli con disabilità aggiuntive, che frequentano il centro di riabilitazione Sant’Alessio Margherita di Savoia al Muncipio 8, e in generale di tutti i disabili visivi della Capitale.

Un Doblò da 5 posti con pedana idraulica è stato ufficialmente consegnato lo scorso 14 marzo al Municipio 8, in via Benedetto Croce 50, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato le autorità degli enti coinvolti, tra i quali l’Assessore ai Servizi Sociali Alessandra Aluigi.

Il servizio di “accompagnamento assistito” sarà disponibile senza costi per 4 anni, 12 ore al giorno e 7/7 e sarà gestito dai volontari della sede territoriale di Roma della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – onlus, presieduta da Giuliano Frittelli.

Gli interventi realizzati nel passato quadriennio sono stati 9.200, secondo quanto dichiarato da Alessandra Cucco, responsabile del progetto PMG.

Mixology Academy è vicina da anni in particolare alla onlus che si rivolge ai disabili visivi a Roma. Nel 2022 aveva anche messo a punto un corso gratuito per barman ideato per 15 persone con deficit visivo nella sede di via Ostiense 230.

L’obiettivo era appunto far provare l’esperienza di muoversi con abilità tra bottiglie e stoviglie al bancone di un locale. Si era trattato del riadattamento del classico corso di ‘Barman base’ (di norma dura 40 ore) compreso il lavoro alla workstation dove era stata messa a punto la posizione di ogni strumento. Al termine era stato dato a tutti un attestato cartaceo con “traduzione” in Braille.

Dichiara il Presidente Frittelli:”Stiamo pensando di organizzare una formazione più strutturata sfruttando magari qualche bando apposito”. Infine, conclude il contitolare della MIXOLOGY Academy e direttore marketing Ilias Contreas: ”Il compito di chi offre formazione è aiutare le persone a realizzarsi e con successo. E’ un diritto di tutti. Per questo la MIXOLOGY Academy ha sentito il bisogno e la voglia di collaborare con il Presidente Frittelli e siamo aperti anche ad altre proposte a livello nazionale”.

Max