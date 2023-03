Municipio X, Ferrara e Ieva (M5S): “Rimossa la bike line di Via dei Pescatori, ciclisti in subbuglio”

“Riceviamo continue segnalazioni da parte di ciclisti indignati, usi a percorrere Via dei Pescatori ad Ostia.

Protestano per la decisione presa dall’attuale amministrazione di rimuovere dalla strada la bike line, la linea segnaletica che separa la corsia percorsa dai ciclisti da quella propria delle auto e moto.

Effettivamente la bike line è preziosa per l’incolumità e la tranquillità di coloro che utilizzano la bici e per questo motivo è stata prevista e realizzata, a conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale finanziati ed appaltati dalla scorsa amministrazione M5S.

Sapevamo che Via dei Pescatori necessitava di manutenzione straordinaria ma quest’ultima comprende anche la conservazione della bike line. Ora, invece, non solo non c’è più alcun segnale di protezione dei velocipedi ma anche la carreggiata per i veicoli è più stretta.

Presenteremo un’interrogazione per conoscere le ragioni di questa scelta così infelice.”

Lo dichiarano il consigliere e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina M5S Paolo Ferrara ed il consigliere e capogruppo M5S nel Municipio X, Alessandro Ieva

Max