Municipio X, Ferrara-Ieva (M5S): “Pieno sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’abolizione della caccia”

“Per l’abolizione della caccia – abrogazione parziale legge 157 del 1992 – ci occupiamo in prima persona della raccolta firme domani, sabato 20 maggio 2023 dalle 10 alle 13, presso la sede del M5S ad Ostia, Via delle Baleari 246.

È l’occasione per parlare e confrontarsi, anche in seguito, su diversi temi, lieti di mettere a disposizione la nostra sede per eventi ed incontri.”

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e Vice-presidente dell’A

ssemblea Capitolina, Paolo Ferrara ed Alessandro Ieva, capogruppo M5S del Municipio Roma X

Max