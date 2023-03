Municipio X, Ieva, Di Pillo, Paoletti (M5S): “Ostia Antica, a quando l’avvio dei lavori in via Giovanni Patroni?”

“Discuteremo in consiglio municipale, giovedì prossimo, la nostra proposta di impegno per l’asfaltatura e la rimozione della sbarra – di impedimento al transito dei veicoli – in via Giovanni Patroni.

A dir la verità, l’amministrazione M5S ha già finanziato i lavori relativi compresi nel piano investimenti 2021 e l’appalto è stato aggiudicato lo scorso dicembre da questa attuale dem, dunque ci chiediamo: perché intercorre così tanto tempo dall’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dei lavori?

Nel tempo, le dimensioni dell’abitato ed i flussi di traffico di Ostia Antica sono senz’altro accresciuti determinando l’inadeguatezza dell’attuale assetto viario e conseguenti disagi alla popolazione, per questa ragione i lavori sarebbero dovuti partire immediatamente.

Particolarmente importante è la rimozione della sbarra perché consente non solo di migliorare il sistema viario locale ma anche un più efficiente utilizzo dell’area attorno via Giovanni Patroni, ad oggi l’unico spazio disponibile per la sosta. Quello stesso spazio per il quale, durante la precedente amministrazione, abbiamo avviato la progettazione di un nuovo parcheggio, da realizzare ad hoc per turisti e residenti.”

Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti

Max