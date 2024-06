Municipio XI – La Lega: “Il Pd usa le istituzioni come mannaia contro la Regione Lazio”. Il presidente invia newsletter ‘contro i nomadi’

“Siamo stati contattati da numerosi cittadini pronti a denunciare l’uso improprio delle modalità di comunicazione istituzionali attuate dal Presidente del Municipio XI Lanzi, il quale questa mattina ha inondato le caselle di posta elettronica dei residenti per convocarli a una manifestazione contro i nomadi, accusando la Regione Lazio di immobilismo, in seguito all’incendio di via Asciano che ha bloccato un intero quadrante della Capitale.

Ci viene da sorridere nel vedere come la sinistra usi due pesi e due misure quando le fa comodo, scaricando la responsabilità su altre istituzioni. Ricordiamo a Lanzi e al sindaco Gualtieri, da sempre fermi sostenitori del sistema nomadi e connesse okkupazioni, che il controllo del territorio spetta alla Polizia Locale. Inoltre, è curioso riscontrare la determinazione del Pd su questo specifico tema quando il Municipio XI è invaso di accampamenti abusivi e di occupazioni di immobili, di esclusiva competenza comunale, su cui non è mai stato fatto nulla di concreto per garantire la sicurezza dei cittadini”.

L o dichiarano in una nota Fabrizio Santori Capogruppo Lega Roma Capitale, Daniele Catalano e Enrico Nacca Consiglieri Lega Municipio XI e Giovanni Picone Capogruppo Lega Municipio XII.

“Un esempio su tutti è l’accampamento abusivo sotto il cavalcavia di Via Portuense, da anni che i residenti chiedono a gran voce che sia ristabilita la sicurezza e il decoro della zona. Quest’oggi abbiamo effettuato un sopralluogo per renderci conto della grave situazione: topi, discariche in ogni dove, baracche, giacigli di focolari insomma una situazione vergognosa. Senza dimenticare l’ex scuola 8 marzo ancora occupata dai movimenti per la casa proprio a Magliana. Noi non cederemo al ricatto di questa ipocrisia per questo depositeremo interrogazioni nei rispettivi municipi e al comune al fine di sollecitare interventi reali e non proclami” concludono gli esponenti della Lega.

Max