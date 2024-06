Municipio XI – La Lega Roma: “L’ennesimo incidente su via della Magliana, cosa aspetta ancora Gualtieri per intervenire?”

“Questa mattina c’è stato l’ennesimo incidente su via della Magliana, all’altezza del civico 265, ad appena pochi giorni dal ribaltamento di una macchina, avvenuto poco più avanti. Ci chiediamo cosa aspettano il sindaco di Roma Gualtieri, la giunta e i dipartimenti per intervenire con urgenza per mettere in sicurezza via della Magliana.

Sicuramente gli automobilisti dovrebbero regolare la propria velocità per garantire la sicurezza propria e soprattutto dei pedoni, ma al tempo stesso riteniamo che le istituzioni debbano intervenire per regolare ed arginare il più possibile queste situazioni.

Bisogna agire con fermezza nei confronti del Dipartimento competente per richiedere installazione di dissuasori luminosi, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ed eventualmente dossi artificiali”.

Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo Lega Roma Capitale, Daniele Catalano ed Enrico Nacca, consiglieri Lega Municipio XI.

Max