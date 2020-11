Muore a scuola durante educazione fisica: bimba di 10 anni batte violentemente la testa. Palermo sotto choc 

Morire a soli 10 anni, e per giunta in un momento dell’orario scolastico, dedicato ad una delle materie solitamente più gettonate dagli scolari, come l’educazione fisica.

Il dramma ha infatti avuto luogo stamane nella palestra della ‘Vittorio Emanuele Orlando’ di Palermo, in via Lussemburgo.

Nel mezzo della lezione la piccola avrebbe perso l’equilibrio per poi sbattere violentemente il capo cadendo a terra. A quanto pare purtroppo la morte sarebbe stata immediata, come hanno affermato i soccorritori del 118 che, giunti subito sul posto, hanno tentato di tutto per rianimarla.

Il dolore del sindaco Orlando, edile cordoglio della ministra Azzolina

In pochi minuti la notizia ha fatto il giro della città destando grande dolore. Il sindaco palermitano Leoluca Orlando ha commentato la disgrazia affermando che “Si tratta di una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo dell’Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell’esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni”.

Informata dell’accaduto, ed avviato tutti gli accertamenti del caso, anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha tenuto ad esprimere “profondo cordoglio e dolore, e massima vicinanza alla famiglia”.

Max