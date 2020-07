Muriel ricoverato in ospedale, caduta in piscina: cosa è successo

Luis Muriel è stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta in piscina durante un pranzo con tutta la squadra. Niente di grave per l’attaccante dell’Atalanta, che è stato comunque portato in una clinica di Bergamo dove è stato evidenziato un trauma cranica.

Le condizioni del colombiano fortunatamente non preoccupano, ma è da escludere la sua presenza nella gara di oggi contro i Brescia. L’Atalanta, in cerca del secondo posto, è infatti impegnata nella prima gara della 33a giornata che andrà in scena alle 21 e 45.