Una domenica caratterizzata dallo stop alle auto nella Ztl Fascia verde di Roma, può essere l’occasione in più per visitare un museo ancor meglio se gratis. Il primo dicembre come ogni prima domenica del mese, torna infatti l’appuntamento con la cultura senza biglietto per visitare gratuitamente musei e nei parchi archeologici statali e gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città.

Musei gratuiti a Roma, domenica 1 dicembre ingresso senza biglietto

Domenica 1 dicembre si rinnova l’appuntamento con “Domenica al Museo“, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali, gioielli come il Pantheon, il parco archeologico del Colosseo e quello di Ostia Antica e Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli.

Come sempre sarà possibile visitare gratuitamente anche gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Aperti a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio (ore 7-17.30), con il Museo della Forma Urbis, 10:00 – 16:00 con ultimo ingresso alle ore 15:00 (Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4).

Niente biglietto anche per visitare l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, 9:30 – 16:00, ultimo ingresso ore 15), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9:30 – 16:00, ultimo ingresso ore 15), Villa di Massenzio (via Appia Antica 153, dalle 10 alle 16, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura), e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9 – 16:30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Musei civici ad ingresso gratuito

Tra i musei civici ad ingresso gratuito come le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee ci sono i Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi); Museo Civico di Zoologia.

Aperti regolarmente al pubblico anche i musei abitualmente ad ingresso libero, ovvero: Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio.

Fa eccezione alla gratuità la mostra “Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo” al Museo di Roma. A pagamento anche la visita al rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia e Circo Maximo Experience, la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale.